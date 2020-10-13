Косовские сербы пригрозили игнорировать все органы сепаратистской власти

13.10.2020, Белград

Алексей Топоров

Новоназначенный глава сербской Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович и его предшественник, ныне посол Серии в США Марко Джурич встретились с делегацией косовских сербов.

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Стороны обсудили отказ Приштины выполнять пункт Брюссельского соглашения от 2013 года о создании Содружества сербских муниципалитетов (общин) Косово.

«Формирование Содружества сербских муниципалитетов является стратегическим интересом сербов в Косово и Метохии, и любое игнорирование обязательств, которые должны были быть выполнены в соответствии с Брюссельским соглашением, будет рассматриваться как открытая атака на права нашего народа, – говорится в итоговом заявлении, сделанном по итогам прошедшей встречи. – Сербы согласились участвовать в приштинских государственных институтах только потому, что им было гарантировано соблюдение их коллективных прав через Содружество сербских муниципалитетов, и именно поэтому, среди прочего, мы согласились на создание местных органов власти и других институтов в рамках государственной системы Приштины».

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Участники встречи указали на то, что если Приштина в одностороннем порядке примет решение не выполнять взятые на себя обязательства, это автоматически снимет всякие обязательства с косовских сербов, вытекающие из брюссельского диалога. И даст косовским сербам полное право на выход из всех государственных структур Приштины и повод для ликвидации всех приштинских институтов в районах проживания сербского большинства в Косово.

В свою очередь делегаты косовских сербов выразили озабоченность в связи с участившимися нападениями на представителей сербского народа, их имущество и святыни, а особенно из-за нападений на детей. Было решено, что Сербия поднимет на международном уровне проблему гарантий безопасности во всех местах проживания сербов в Косово.

Участники совещания выразили общее недовольство отказом Приштины сотрудничать с Белградом в раскрытии убийства Оливера Ивановича и осудили попытки политического злоупотребления этим делом.

«Сербы из Косово и Метохии благодарны президенту Александру Вучичу и сербскому правительству за поледовательную и решительную помощь и будут продолжать безоговорочно поддерживать усилия Белграда по политико-дипломатическим средствам защиты сербских национальных и государственных интересов в Космете. Особая благодарность выражается за самую крупную за последние несколько десятилетий волну инвестиций в сербские районы Косово, поскольку экономическая самодостаточность сербского народа в крае является одной из важнейших предпосылок его выживания», – говорится в заявлении.