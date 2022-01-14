Косовские сербы вышли на улицы с гигантским триколором
В самом крупном сербском анклаве Косово – Северной Митровице, местные жители в честь отмечаемого по Юлианскому календарю Нового года растянули 250-метровый национальный триколор.
Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Праздничное действо развернулось на главной городской площади. Торжественный вынос флага происходил под звуки народной песни «Српска се труба са Косова чује» (Сербская труба слышится в Косово) и аплодисменты тысяч собравшихся на улице, чтобы отметить праздник, который также называют «сербским».
Кроме того, в ходе празднества прозвучал государственный гимн Сербии «Боже правде» (Бог справедливости).
Город Косовская Митровица после событий 1999 года разделен на две части – сербскую Северную Митровицу и албанскую Южную Митровицу, граница между которыми проходит по реке Ибар.
Напомним, что накануне устрашающей акцией албанского «спецназа МВД Косово ROSU» сепаратистские власти Приштины попытались сорвать празднование православного Нового года в южном сербском анклаве Грачаница, однако оно, несмотря ни на что, состоялось.
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