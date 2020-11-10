Косовский боевик в суде: «Мы действовали заодно с США, НАТО и ООН»

09.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Официальный представитель «Армии освобождения Косово» (UCK) Якуп Красничи ознакомился с обвинительным заключением и не признал себя виновным.

При этом экс-боевик раскритиковал Специальный суд по Косово в Гааге, заявив, что обвинение оскорбило его и его семью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы называете нас (лидеров UCK – ред.) участниками совместного преступного предприятия, но я, ни в коем случае, не относился к людям так, как они относились ко мне в изоляторе и когда перевозили сюда, – пожаловался Красничи. – Во время войны мы боролись против сербов, которые совершили геноцид в Косово. Я никогда не скрывался, я политически боролся против Сербии и никогда ничего не делал против мирных жителей. Вы в обвинительном заключении пытались разделить албанцев на католиков и мусульман, и это оскорбительно».

Таким образом, подсудимый отреагировал на эпизод обвинения, согласно которому боевики, преимущественно албанцы-мусульмане, убивали албанцев-католиков. Также Красничи заявил, что формулировка специальной прокуратуры, где идет речь, о совместном преступном предприятии, было «оскорблением для него лично и его соратников».

«Это оскорбление для всех, всего того, за что мы боролись – сказал боевик. – Мы отдали самих себя во имя создания собственного государства в сотрудничестве с НАТО, США, ООН. Мы все вместе были объединены освободительной борьбой, и «совместное преступное предприятие» было со стороны сербов, руководства в Белграде и всех тех, кто поддержал политику Белграда.

Я твердо убежден, что это знакомо каждому образованному гражданину старше 30 лет в странах западной демократии, где сегодня свобода и права людей. Преступный режим Югославии был справедливее, чем вы здесь сегодня, и это большая несправедливость по отношению ко мне.

Я буду носить это на своих плечах, потому что мой народ говорит, что люди сильнее камня, и люди могут сделать то, что даже камень не может. Это очень несправедливо по отношению ко мне и моему народу. И нет никакой необходимости мне быть здесь», – пафосно заключил косовский головорез.

Напомним, Якуп Красничи – один из четверых обвиняемых лидеров «Армии освобождения Косово», которым предъявлены обвинения за преступления, совершенные в период с марта 1998 по сентябрь 1999 годов.