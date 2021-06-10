«Косовский центр геноцида» призвал США и ЕС объявить сербское руководство персонами нон грата

10.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Так называемый «Косовский центр геноцида» отправил запрос к США и ЕС с просьбой объявить «сторонников Ратко Младича» персонами нон грата, и предоставил список этих лиц, включив туда политических лидеров сербского народа.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пожизненное заключение Ратко Младича символизирует четкое послание о том, что геноцид – это преступление, не имеющее срока давности, – говорится в пресс-релизе организации. – Однако приговоры такого характера также призваны предотвращать и повторение подобных преступлений. К сожалению, реакция учреждений Сербии и Республики Сербской, возникшей в результате этого геноцида, их руководители Александр Вучич, Ивица Дачич, Александар Вулин, Милорад Додик, Анна Брнабич и многие представители сербских государственных и политических институтов продолжают отрицать геноцид и прославлять преступника Ратко Младича».

При этом авторы обращения без обиняков заявили, что молчание демократических стран на сей счет – это высокомерие, которое может подтолкнуть к повторению преступлений.

«Это очень ответственный момент для Соединенных Штатов и ЕС, чтобы объявить всех менторов, идеологических последователей и отрицателей геноцида персонами нон грата, потому что молчание демократических стран перед лицом этого высокомерия в поддержку преступлений может способствовать совершению преступлений впредь», – говорится в заявлении.

Напомним, что Апелляционный суд Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге оставил в силе пожизненный приговор для бывшего командующего Войска Республики Сербской (ВРС), генерала-полковника Ратко Младича. Генерал, при жизни ставший народным героем боснийских сербов, был осужден по надуманным обвинениям и при отсутствии четкой свидетельской базы, что вызвало возражения даже у председателя Апелляционной палаты, судьи из Замбии Приски Матимбы Ньямбе, которая предложила отправить дело Младича на пересмотр, но не была поддержана своими европейскими коллегами.