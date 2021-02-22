Косовский главарь под давлением Запада переместил Сербию с седьмого на «четвертый приоритет»

22.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер победившего на недавних парламентских выборах в Косово паналбанского «Самоопределения» заявил о намерении добиваться членства в ЕС и обвинил Сербию в геноциде.

Об этом Курти заявил болгарским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пойдем на уступки и сделаем диалог с Сербией четвертым приоритетом – после трудоустройства, верховенства закона и пандемии коронавируса, – заявил Курти. – Я выражаю надежду на искренний диалог, основанный на взаимности и равенстве, под эгидой Брюсселя и с помощью Соединенных Штатов».

При этом победитель сепаратистских выборов в очередной раз не забыл обвинить Сербию в геноциде, который она якобы совершила в Косово в 1999 году (на самом деле при помощи контртеррористической операции пыталась усмирить вооруженных до зубов Албанией и Западом террористов из «Армии освобождения Косово»).

«Мы намерены наладить интенсивное сотрудничество с пятью государствами-членами ЕС, которые не признали независимость Косово – Испанией, Словакией, Румынией, Грецией и Кипром. Мы должны убедить эти страны, что они не должны бояться признания независимости Косово и что Косово не следует ассоциировать с Сербией…

Косово подаст заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. Интеграция Косово в ЕС идет очень медленно, и мы не должны забывать, что наша страна еще не получила либерализацию визового режима», – отметил Курти.

Ранее, сразу же после победы его партии на выборах, лидер «Самоопределения» сказал, что диалог с Сербией не является для него приоритетом и находится на «шестом или седьмом месте». Однако подвергся жесткой критике со стороны ЕС и США, которые желают, что Сербия и Косово подписали бы договор о взаимном признании, чтобы окончательно включить все Западные Балканы в геополитическую орбиту Запада.