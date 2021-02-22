Подпишись на рассылку
22.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Запад, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
Просмотров:

Косовский главарь под давлением Запада переместил Сербию с седьмого на «четвертый приоритет»


Лидер победившего на недавних парламентских выборах в Косово паналбанского «Самоопределения» заявил о намерении добиваться членства в ЕС и обвинил Сербию в геноциде.

Об этом Курти заявил болгарским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы пойдем на уступки и сделаем диалог с Сербией четвертым приоритетом – после трудоустройства, верховенства закона и пандемии коронавируса, – заявил Курти. – Я выражаю надежду на искренний диалог, основанный на взаимности и равенстве, под эгидой Брюсселя и с помощью Соединенных Штатов».

При этом победитель сепаратистских выборов в очередной раз не забыл обвинить Сербию в геноциде, который она якобы совершила в Косово в 1999 году (на самом деле при помощи контртеррористической операции пыталась усмирить вооруженных до зубов Албанией и Западом террористов из «Армии освобождения Косово»).

«Мы намерены наладить интенсивное сотрудничество с пятью государствами-членами ЕС, которые не признали независимость Косово – Испанией, Словакией, Румынией, Грецией и Кипром. Мы должны убедить эти страны, что они не должны бояться признания независимости Косово и что Косово не следует ассоциировать с Сербией…

Косово подаст заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. Интеграция Косово в ЕС идет очень медленно, и мы не должны забывать, что наша страна еще не получила либерализацию визового режима», – отметил Курти.

Ранее, сразу же после победы его партии на выборах, лидер «Самоопределения» сказал, что диалог с Сербией не является для него приоритетом и находится на «шестом или седьмом месте». Однако подвергся жесткой критике со стороны ЕС и США, которые желают, что Сербия и Косово подписали бы договор о взаимном признании, чтобы окончательно включить все Западные Балканы в геополитическую орбиту Запада.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть