Косовский головорез Салих Мустафа отказался признавать вину в суде

28.09.2020, Белград, Алексей Топоров

После ознакомления с обвинительным заключением Специального суда в Гааге бывший полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK) Салих Мустафа не признал себя виновным.

При этом у него есть еще 30 дней, чтобы согласиться с предъявленными ему обвинениями.

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«Я не буду признавать себя виновным, прежде чем я это сделаю, я хочу проконсультироваться со своим защитником», – ответил Салих Мустафа в ходе судебного заседания, выслушав обвинение.

В утвержденном обвинительном заключении против Мустафы утверждается, что он виновен в незаконном лишении свободы, жестоком обращении, пытках минимум шести человек в косовском населенном пункте Злаш, где находилась импровизированная тюрьма албанских сепаратистов. Также указано, что как минимум один заключенный этой подпольной тюрьмы был убит. Сообщается, что все указанные преступления происходили с 1 по 19 апреля 1999 года.

Судья Никола Гийом заявил, что первое заседание по представленным доказательствам должно пройти в ближайший понедельник, поэтому попросил Прокуратуру Специального суда представить все материалы до пятницы. Также судья сообщил подсудимому, что тот может обжаловать свой арест. В свою очередь, адвокат Мустафы сообщил, что намерен оспорить законность Специального суда как такового.

Ожидается, что предъявленное обвинение только часть обвинительного заключения против Салиха Мустафы. Напомним, что отошедший от дел командир «оперативной зоны Лаб» UCK, глава разведки Сил безопасности Косово и советник по разведке экс-«премьер-министра» Косово в прошлый четверг сам сдался Специальному суду в Гааге и был заключен под стражу.