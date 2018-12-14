14.12.2018
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
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Косовский прецедент позволяет ввести российские войска в Донбасс

Так называемый «косовский прецедент» позволяет ввести российские войска в Донбасс под предлогом защиты населения, которому будет угрожать украинская армия.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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По его словам, нет сомнений, что Киев вынашивает планы наступления на ЛДНР.

“Другой вопрос, осмелится ли он начать свой блицкриг. Те сигналы, которые поступают из Украины в последнее время, говорят о том, что в принципе это возможно. Мы можем ожидать от украинских властей любую подлость. Как бы там ни было, наступление не станет для Украины легкой прогулкой. На Донбассе ее ждут кровопролитные бои, в том числе погибнет много мирных жителей. Не секрет, что Киев готов применять реактивные системы залпового огня по населенным пунктам, что приведет к уничтожению целых городских кварталов”, – сказал эксперт.

Он полагает, что если Киев начнет наступление, то Россия должна будет вмешаться.

“В связи с этим Россия должна будет воспользоваться «косовским прецедентом», когда в 1999 году, под предлогом защиты косоваров, НАТО пресекла военную операцию Слободана Милошевича по возобновлению контроля над Косово. Тогда Запад утверждал, что исходит из гуманитарных соображений, поэтому и мы, руководствуясь теми же принципами, должны защитить русских на Донбассе”, – убежден Коротченко.

Как сообщал, “ПолитНавигатор”, в МИД РФ рассказали, что ВСУ попытаются отрезать ДНР от Азовского моря.

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