ВСУ планируют отрезать ДНР от Азовского моря

13.12.2018

В МИД РФ подтвердили информацию разведки ДНР о грядущей провокации Украины на границе республики и Российской Федерации.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге в Москве подчеркнула, что украинская армия планирует наступление в районе Мариуполя для того, чтобы отрезать республику от Азовского моря и границы с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление в Мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.

Для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку. Ее пополнение силами и средствами осуществлялось ВСУ на протяжении последних месяцев, о чем неоднократно сообщалось СММ ОБСЕ. Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники», – заявила Захарова.

По ее словам, эта провокация поможет президенту Украины Петру Порошенко поднять свой падающий рейтинг и продлить военное положение.

«По замыслу киевских стратегов это резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Порошенко. Нужно как воздух, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов. Это резкое обострение ситуации в Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения вплоть до возможной отмены выборов», – сказала представитель МИД РФ.

Ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что в рамках подготовки к проведению наступательной операции, украинское командование продолжает стягивать в зону боевых действий на Донбассе личный состав и технику ВСУ.