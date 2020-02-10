Косовский «прокурор», фабриковавший дела против сербов, собрался на пенсию

10.02.2020, Баня-Лука, Алексей Топоров

«Специальный прокурор» Косово Сули Ходжа, признавший самоубийством смерть в тюрьме молодого оппозиционера и не имея доказательств пытавшийся обвинить шестерых косовских сербов в убийстве гражданского активиста Оливера Ивановича, решил уйти в отставку.

Об этом сообщил следователь косовской «полиции» Бесим Шмаколи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы желаем вам комфортной пенсии, прокурор Сули Ходжа, – написал в своем профиле в Facebook Шмаколи. – Для меня было честью и привилегией сотрудничать с вами все эти годы. Удачи вам на всю жизнь!».

При этом следователь выложил фотографию, где он в тесном кругу вместе с Ходжой по всей видимости отмечают уход последнего на пенсию.

На снимке Ходжа в центре, с красным галстуком. Справа от него – Шмаколи.

«Представьте, что я чувствовал, когда увидел полицейского и прокурора вместе, – прокомментировал это сообщение Небойша Рошич – отец одного из шести сербов, обвиняемых косовским правосудием в убийстве сербского правозащитника, лидера гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость» Оливера Ивановича, который был застрелен в Косовской Митровице возле входа в офис своей организации в январе 2018 года. – Я и до этого знал, что они лепят весь этот процесс вместе, но теперь они не стесняясь выкладывают совместные фото в социальных сетях».

По словам Рошича, его сын Марко находится под стражей уже более пятнадцати месяцев, а Шмаколи в ходе следствия неоднократно издевался и применял к нему физическое насилие. При этом в обвинительное заключение несколько раз вносились изменения, поскольку по словам адвоката Марко, оно не содержит каких-либо серьезных доказательств против обвиняемых сербов. Сам Рошич-старший заявил, что не верит в справедливость косовского правосудия.

Помимо процесса над шестью сербами прокурора Сули Ходжу обвиняют в сокрытии убийства в тюрьме Призрена молодого члена оппозиционного на тот момент движения «Самоопределение» (по итогам последних выборов в «парламент» получило больше всего голосов избирателей) Астрита Дехария.

Прокурор выдал заключение, что молодой человек совершил самоубийство в камере, в то время как приглашенные семьей погибшего швейцарские эксперты констатировали, что смерть Дехария никак не могла произойти в результате самоубийства.

Прошлогоднее шествие «За правду», где Самоопределение требует српавидливого расследования смерти Астрита Дехария. Нынешний «премьер» Косово Альбин Курти, на тот момент оппозиционер, в первых рядах шествия.

При этом деятельностью косовских «чиновников» недовольны не только граждане этого квази-государства, но и их ближайшие союзники. Ранее премьер-министр Албании Эди Рама подал в Основной суд Приштины иск за клевету против бывшего «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная.