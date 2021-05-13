Косовский военный преступник тайно готовил иск к Сербии за «геноцид»

13.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Экс-«премьер» Косово Рамуш Харадинай заявил, что, будучи главой «правительства» края, при помощи «международных экспертов» собирал досье для обвинения Сербии в геноциде.

Об этом сообщает GazetaExpress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший «премьер-министр» Косово, экс- полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK), оправданный Гаагским трибуналом, несмотря на неопровержимые улики и свидетельские показания, военный преступник, глава криминального клана, лидер непопулярного Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай отреагировал на намерение кабинета Альбина Курти подать на Сербию в Международный суд ООН за «геноцид». Он заявил, что, будучи главой «правительства» края, при участии неких международных экспертов тайно собирал досье, чтобы сделать тоже самое.

«Правительство Курти делает хорошую работу. Но наилучшая работа по этой теме была проделана под моим руководством. В моем столе находится самое крупное досье, собранное известными мировыми экспертами, над которым тайно работало правительство Харадиная», – сказал военный преступник.

При этом он отметил, что в таком деле нельзя торопиться и действовать без одобрения «экспертов», чтобы Косово наверняка смогло выиграть дело в Международном суде ООН.

«Должен быть выбран определенный момент, должны быть получены гарантии для такого шага, потому что, если вы проиграете это дело, вы нанесете величайший ущерб самому существованию (Косово), и я прошу вас быть осторожными с этим», – отметил Харадинай.

Понять рисуется ли бы бывший бандит и боевик, недавно разгромно выступивший на «парламентских» выборах в Косово, или говорит правду, сложно. Но он точно пытается подобными высказываниями привлечь внимание к собственной персоне.

В 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии выдвинул против Рамуша Харадиная обвинения по 37 пунктам, включая «издевательства, убийства и насильственное перемещение гражданских лиц из сербов, цыган, и косовских албанцев, заподозренных в сотрудничестве с сербскими силами».

Однако в 2008 году он был оправдан по всем статьям, потому что свидетели по его делу «странным образом» то умирали, то исчезали. В 2010 году дело экс-«премьера» было рассмотрено повторно, и он снова был полностью оправдан.

В 90-е Харадинай занимался криминалом и преимущественно жил в Европе, причем немецкие спецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

В середине 90-х он прошел подготовку в лагере по подготовке боевиков-диверсантов на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал проводить регулярные атаки на югославскую милицию и органы власти в Косово, а также проводить акции запугивания сербского, цыганского и лояльного албанского населения.

«Первой акцией в Метохии и Косово стало нападение моего брата Люана на милицейское КПП в Раниче, – вспоминал впоследствии в своей книге Харадинай. – Сербская полиция тогда потеряла четырех человек убитыми и шестерых ранеными».

В ходе косовской войны (операции югославского МВД и армии по зачистке албанских боевиков, спровоцировавшей бомбардировки НАТО) контрабандист и террорист стал одним из видных полевых командиров боевиков. При этом бойцы за его спиной характеризовали его как психопата, наводившего дисциплину в своем подразделении при помощи кулаков.

История сохранила преимущественно албанские свидетельства о зверствах Харадиная, как в отношении сербов, так и лояльных Белграду албанцев. Эти показания трибунал в Гааге не посчитал достоверными.

«В мае 1998 года вместе с группой албанок и цыганок я была похищена и вывезена в полевой лагерь на горе Юник на границе с Албанией, – рассказывала 42-летняя албанка. – У входа в лагерь мы увидели двух исколотых ножами милиционеров, которые были привязаны к дереву, и, как удалось узнать позднее, были похищены боевиками в районе села Раставица. У них были отрезаны части тела, выколоты глаза, в раны засыпана соль, они были живы и стонали. Харадинай подошел к ним с рацией, настроенной на полицейскую волну, и не спеша зарезал, дав их коллегам услышать, как те мучаются. После он вернулся к нам, связал мне руки и изнасиловал, нанося порезы тем же ножом. Позднее он насиловал и других привезенных женщин».

Впоследствии албанке удалось сбежать из лагеря боевиков, благодаря чему он осталась в живых.

Сохранилось и свидетельство задержания банды Харадиная российским контингентом KFOR, в ходе которого боевик начал оскорблять русских бойцов, называя их трусами, справившимися с ним только благодаря оружию, после чего был вызван на рукопашный поединок с нашим бойцом, получив сильный удар в голову.