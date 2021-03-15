Косовским сепаратистам грозят кары от мусульманского интернационала

15.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Посол Палестины в Сербии Мохаммед Нобхан жестко отреагировал на произошедшее накануне открытие «посольства» Косово в Иерусалиме.

Набхан пообещал Приштине неприятности от Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в прошедшее воскресенье «министерство иностранных дел и диаспоры» Косово объявило об официальном открытии посольства Косово в Израиле со штаб-квартирой в Иерусалиме в рамках соглашений, достигнутых в Вашингтоне в сентябре прошлого года.

Причем 1 февраля этого года, опережая события, после официального установления дипломатических отношений министр иностранных дел Израиля Габриэль Ашкенази торжественно установил соответствующую табличку на здании, где впоследствии разместилось «посольство». Интересная деталь: накануне сам «атташе» албанских сепаратистов на церемонии не присутствовал по причине заболевания коронавирусом, однако обошлись и без него.

«Министерство иностранных дел велело временному поверенному в Израиле разместить табличку, открытую министром Ашкенази, вместе с государственным флагом в здании посольства Косово в Иерусалиме. Установка таблички и флага у посольства Косово в Израиле отражает приверженность правительства Косово выполнению взятого на себя обязательства по созданию дипломатической миссии в Иерусалиме. Посольство Косово в Иерусалиме будет стремиться к расширению двустороннего сотрудничества», – прокомментировало событие «МИД» Косово.

В свою очередь посол Палестины в Сербии Мохаммед Нобхан заявил сегодня, что Косово, «еще не став государством», уже начало нарушать нормы международного права в ущерб другим народам не только на Балканах, но и на Ближнем Востоке. И подобные действия, по словам посла, не останутся безнаказанными, реакция на поступок Приштины пойдет по линии Лиги Арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

«Косово не является членом ни одной из этих организаций, но многие их члены признали Косово, а потому мы попросим эти страны пересмотреть свое признание», – подчеркнул Набхан.