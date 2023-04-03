«Кость в горле украинских террористов». За что убили Владлена Татарского?

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Федеральные СМИ обсуждают гибель в Санкт-Петербурге в результате теракта блогера и волонтера Максима Фомина (Владлена Татараского») и обращают внимание на ряд деталей.

Так, «Коммерсант» уточняет, что пока в качестве основных рассматриваются две версии: бомба могла быть заложена как возле столика, где находился военкор, так и в гипсовую статуэтку, которую незадолго до взрыва вручила одна из участниц мероприятия.

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«Встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя Максим Фомин), которую организовало движение «Кибер Z фронт», началась в Street Food Bar №1 на Университетской набережной на Васильевском острове в пять часов вечера. В этом кафе «Кибер Z фронт» регулярно проводит вечера, посвященные тематике СВО и геополитике. В июле 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании «Конкорд». Раньше на месте кафе был ресторан Евгения Пригожина «Русский китч», – обращает внимание издание.

При этом газета отмечает, что представители движения «Кибер Z фронт» утверждают, что «пытались обеспечить безопасность в помещении, но принятых мер оказалось недостаточно».

«Владлен был настоящим русским мужиком, это прежде всего хочется сказать. Он не был простаком, всегда был очень собран, понимал, что он делает. При этом он был невероятно талантливым человеком. И писать книги, и воевать добровольцем, и работать военблогером, и вести общественность за собой — для этого нужно иметь душу, сердце. У него удивительная судьба. Жил на Украине, работал в шахте, успел посидеть в тюрьме, был на передовой, нашел себя в писательстве, совершенно искренне верующий человек», – в свою очередь сказал «Известиям» военный обозреватель Владислав Шурыгин.

По его мнению, это убийство уравнено по масштабу потерь с убийством журналистки Дарьи Дугиной.

«Это страшные удары по нам, которые вышибают из нас душу и ранят в сердце», – убежден эксперт.

А военкор Дмитрий Астрахань уверен, что Фомин был убит украинскими террористами.

«Он для них был как кость в горле. И как писатель, и как лидер мнений, и как боец, который первым поднял тему коптеров на передовой, сам же их испытывал и продвигал в боевой обстановке. Сам Максим не считал себя военкором. Он говорил, что пошел воевать добровольцем. Он и погиб как доброволец и дончанин, с первых дней конфликта защищавший Россию. Для него это всегда была защита нашей страны. Он воевал за Россию и погиб за Россию», – подчеркнул Астрахань.

Высказала на тему теракта и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только был в ополчении, собирал помощь для наших солдат», – заявила Матвиенко.

Она добавила, что погибший «формировал народное понимание спецоперации».

Военкор «Комсомольской правде» Дмитрий Стешин вспоминает свои регулярные встречи с Татарским на фронте, указывая, что тот был по-настоящему верующим православным бойцом.

«В богословских диспутах, Макс легко бы уделал любого выпускника семинарии, при этом он толковал Библию не «от пупа», а с точными цитатами – я проверял», – отмечает военкор.

«Макс не раз говорил мне, что основные сражения идут на небесах, там, где Тьма бьется со Светом. Буду думать, что Макс просто перешел на другой участок фронта. Да так оно и есть», – резюмирует Стешин.

Подозреваемая в убийстве Дарья Трепова объявлена в федеральный розыск.

На данный момент она не задержана.