Козак демонстративно проигнорировал новых переговорщиков Зеленского

14.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Недавний указ Владимира Зеленского об изменении состава группы украинских переговорщиков по Донбассу, как и ожидалось, привел к новому торможению Минского процесса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После заседания в Нормандском формате на уровне министров, которое Украина по сути провалила, после этого начались активные действия по порождению «бури в стакане». То есть, когда начали менять людей, начали повышать уровень представительства Украины в контактной группе, соответственно кивая на РФ, что неплохо бы вам кого-то сюда тоже такого представить», – напомнил Мирошник.

Однако российская сторона на сигналы из Киева ответила оригинально – куратор украинского направления Дмитрий Козак в день встречи в Минске вообще направился на переговоры в Германию, а не к представителям Зеленского.

«Приехали представители вице-премьеры, председатели комитетов, замминистры, а с российской стороны Дмитрий Козак улетел в Берлин. Соответственно сегодня представительство России было даже ниже, чем обычно», – сказал Мирошник.

Он полагает, что формально к российской стороне вообще не может быть никаких претензий – в Минских соглашениях она не фигурирует как сторона конфликта – Киеву нужно договариваться с ЛДНР напрямую.

«Действия понятны, и результат понятен – это вообще не сторона конфликта. Но Украину это не устраивает, Украина, приезжая на переговоры, начинает с одного: мы хотим вести разговор со стороной конфликта. Мы говорим: пожалуйста, мы ж никуда не прячемся!» – рассказал дипломат.

«Сегодня, когда приезжает новый представитель Украины, он говорит: мы поддерживаем Минские соглашения, только 9 пункт – сначала граница, потом выборы, 11 пункт о внесении в Конституцию мы тоже не поддерживаем, и пункт 12 мы тоже выполнять не будем, но Минские соглашения мы выполняем от и до.

Когда люди поднимают уровень представительства, они пытаются, по сути, тормозить процесс, потому что после пяти лет переговоров приезжают новые люди и, независимо от квалификации, они пытаются говорить лозунгами. Но, извините, мы эти лозунги уже слышим пять лет», – добавил Мирошник.