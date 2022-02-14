Опубликованы фото со стройки геополитического проекта Путина в Севастополе

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Севастопольский фотограф Юрий Югансон опубликовал снимки со строительства Академии хореографии на мысе Хрустальный. Тут же вскоре появится и оперный театр, спроектированный австрийскими архитекторами, несмотря на угрозы Украины подвергнуть их санкциям.

Напомним, что возведение культурного комплекса в Севастополе имеет важное политическое значение. Проект был анонсирован во время визита в город российского лидера Владимира Путина. Крупные культурные объекты должны заработать в Севастополе до 2023 года наряду с другими геополитическими форпостами Русского мира – Калининградом и Владивостоком.

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Президент специально просил уложиться в сроки и не срывать график строительства. Для Севастополя даже специально поменяли градостроительные регламенты, поскольку в городе официально проживает менее полумиллиона человек, а, значит, оперный театр не был положен.