23.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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КПРФ: Выборы мэра Москвы сделают нас сильнее для следующих баталий

КПРФ рассматривает предстоящие выборы мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, как важный этап в борьбе за возвращения во власть в масштабах всей России.

Об этом депутат от КПРФ Денис Парфёнов заявил в ходе конференции в Москве, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Борьба наша классовая, борьба непримиримая и длительная. Те выборы, в которых нам сейчас предстоит в той или иной форме участвовать, вне зависимости от результата (я надеюсь, он будет победным), мы должны понимать, что, входя в эту избирательную кампанию, мы обязаны все вместе выйти из неё более сильными, сплочёнными, более подготовленными и опытными для следующих политических баталий», – заявил депутат.

«Вряд ли удастся завоевать всю полноту власти в стране одним кавалерийским наскоком, власть ещё достаточно сильна. Но, если мы будем последовательно выходить на митинги, на массовые мероприятия, распространять агитацию, добиваться того, чтобы народ просыпался, выходил из забытья, в которое его загнали пропагандой, вот тогда у нас с вами будет шанс на то, чтобы в нашей стране вновь восторжествовала и справедливость, и подлинное народовластие, ну и в конечном итоге – социализм», – добавил Парфёнов.