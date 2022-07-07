«Кракены» отказались отправляться на передовую

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Новости Украины

Командование и боевики 226-го батальона харьковского националистического формирования «Кракен» проигнорировали полученный 7 июля приказ и отказались выдвинуться из Харькова в Покровское в подчинение оперативной тактической группы «Соледар».

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Каковы будут оргвыводы украинского командования и последствия для боевиков (и будут ли), пока неизвестно. Не исключено, что «кракены» не станут дожидаться того и другого, а просто растворятся в «тумане войны».

Именно так месяцем раньше поступили их непримиримые партнеры из батальона «Слобожанщина», когда утечка информации об их зверствах в отношении пленных поставила Зеленского в неловкое положение перед Западом.

«Кракены», как известно, отлично себя чувствовали в роли заградотрядов и карателей, им также отлично удаются обстрелы элитных поселков вокруг Харькова с последующими грабежами.

Но первых же вылазок на север Харьковской области и в район Старого Салтова оказалось достаточно, чтобы бывшие футбольные хулиганы и уголовники поняли: им это не нужно. После разгрома в районе населенного пункта Питомник вояки предпочитают отсиживаться в Харькове.

Тем временем российская армия на севере Харьковской области продолжает медленно теснить ВФУ как по направлению к областному центру, так и на запад от Казачьей Лопани в направлении Золочева. Украинские части на этом направлении несут большие потери.

Об этом 6 июля сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Вероятно, есть намерение отодвинуть ВФУ от российской границы, по крайней мере, в Харьковской области», – добавил он.

Следует отметить, что в связи с нападениями украинских диверсионных групп на российских пограничников звучат предложения зачистить всю приграничную полосу в глубину минимум на 15 километров. Хотя регулярные обстрелы украинской стороной российских населённых пунктов диктуют совсем другие цифры.

Следует отметить, что Харьков сегодня тоже не является самым безопасным местом для «Кракенов».

С вечера до раннего утра город регулярно слышит мощные «прилеты», после чего Минобороны РФ рапортует об уничтожении на территории города скоплений живой силы и техники ВФУ. Украинская сторона отмалчивается либо выражает возмущение по поводу разрушения очередной «мирной» школы или вуза.

Но вот, например, после «прилетов» по школам 47 и 29 автобусу номер 78 вернули его законный маршрут через улицу Деревянко, вблизи которой находятся оба учебных заведения. И, в конце концов, где-то в Харькове нашли же свой конец бразильские наемники, которых накануне оплакивали западные СМИ?

Ну и МЧС с Нацполицией регулярно «палятся», выставляя на официальных сайтах о многом говорящие фото с места событий. То ящик снарядный в кадр попадёт, то вереница скорых возле «пустой» школы. Впрочем, маскировочных обстрелов тоже никто не отменял.

Призывникам Шевченковского и Новобаварского районов Харькова по большому счёту все равно, чья именно ракета поразила «административное здание» (как выяснилось, военкомат) на Полтавском шляхе.

Главное, люди получили отсрочку от той самой мясорубки, куда, как выяснилось, отнюдь не стремятся членистоногие «патриоты».

Новобаварско-Шевченковский военкомат, Харьков.

Забавно, что обстрел военкомата мэр Харькова Терехов в эфире национального телемарафона назвал попыткой «деморализовать» харьковчан. Чем дополнительно поднял настроение всем заинтересованным. Как и объявление, появившееся на сайте городского совета на следующий день после утраты Новобаварско-Шевченковского военкомата.

«Харьковский метрополитен приглашает на работу охранников! КП «Харьковский метрополитен» срочно приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей Харьковской области. Требования к кандидатам: наличие действительного военного учета и отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Опыт работы в сфере охраны или прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Украины – приветствуется», – говорится в объявлении. «На дурака. И с повестками бегать не надо», – комментируют харьковчане.