Краш-тест для России. Явился ли Запад на украинскую войну и что будет, когда он это сделает

Новости Украины

За последние полгода общим местом в риторике российских публичных спикеров – от президента и главы МИДа до ведущих силовиков, думских политиков, топовых экспертов и лидеров мнений – стала мысль о том, что Россия воюет не с Украиной, а с США и Европой – в общем, с коллективным Западом.

Можно считать квинтэссенцией российского понимания сути нынешнего конфликта недавние слова секретаря Совбеза РФ Патрушева:

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«Против РФ, по сути, воюет блок НАТО, который предоставляет Киеву оружие и разведданные».

Примечательно, что на самом Западе этого даже не пытаются скрывать или опровергать, периодически подбрасывая русским аргументы в пользу истинности подобных выводов, как это буквально на днях сделал генсек НАТО Столтенберг, заявивший буквально, что «победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить».

Или вот экс-директор ЦРУ Леон Панетта, транслирующий мнение о том, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что Москва не сможет угрожать Украине.

Схожая риторика и у канцлера Шольца, по словам которого «немецкое оружие сыграло решающую роль в успехах ВСУ». При этом канцлер пообещал передать Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T – «современное оборудование, которое не использует даже бундесвер». А Минобороны ФРГ обещает Зеленскому дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 в следующие несколько недель.

На этом фоне недавнее заявление Белого дома о том, что Штаты «не стремятся к конфликту с Россией», «американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины» и «никто не хочет, чтобы эта война переросла в ядерную» выглядят как лицемерная и топорная отмазка. Особенно, на фоне потраченных на военную накачку киевского режима миллиардов долларов, помощи ВСУ разведданными, американских инструкторов и советников в украинском Генштабе и т.д. и т.п.

Вместе с тем, стоит уяснить одну важную вещь. Для Запада украинский конфликт – это прокси-война, в ходе которой он решает свои проблемы чужими руками. И в этом смысле он, Запад, сейчас в определенном смысле зеркалит поведение России восьмилетней давности. Помните многочисленные хохмы в российской блогосфере насчет того, что «Россия не явилась на войну»?

Хотя оружие у республик Донбасса, как и горючее и деньги для поддержания жизни на заблокированных Киевом территориях, не говоря уже о политической, дипломатической и медийной поддержке, все это, естественно, не с неба падало. Но формально РФ действительно в донбасском конфликте была не при делах. Что страшно раздражало Киев, из кожи вон лезший в попытках доказать, что воюет он именно с Россией.

Вот примерно в такой же ситуации сегодня оказалась сама Россия в украинском конфликте. Западная помощь идет в Киев широким потоком, но сам Запад формально на эту войну до сих пор не явился. За него воюют сами украинцы. Можно сколько угодно стыдить Лондон, Вашингтон, Берлин или Париж, призывать их прекратить спонсировать войну, но это все бестолку – тамошние эффективные менеджеры утилизируют все свое оружейное старье с хорошей маржей, обеспечив свой ВПК заказами на 100 лет вперед.

И когда Россия устами Путина говорит «Мы еще не начинали воевать по настоящему», то это тем более верно для коллективного Запада. Мы не видим ни колонн Абрамсов в степях Украины, ни эскадрилий F-16 в украинском небе, ни роев ударных БПЛА. Пока только пробники плюс советское старье.

Хотя у тех же американцев имеются в товарных количествах и свои старые танки и артиллерия, которые можно бросить в топку войны. Про что-то более современное я вообще пока молчу – такое вооружение вообще не появлялось на сцене за минувшие семь месяцев даже в виде пробников.

В бой еще не вступил второй эшелон натовской техники – типа европейской штурмовой авиации, бронетехники и артиллерии. Что будет, если Пентагон с Бундесвером все же расчехлят свои уже не неликвиды, а актуальные арсеналы, где счет технике идет на десятки тысяч единиц, представить очень сложно.

Вернее, представить можно, но выводы будут неутешительными для России. Откровенно говоря, успехи второй армии мира в столкновении с натовскими прокси пока что далеки от того, чтобы поражать воображение своей масштабностью. Если Россия, столкнувшись со страной, имеющей максимум 35 миллионов населения, за семь месяцев не смогла добиться перелома в свою пользу и увязла в позиционных боях, то что будет, если Россия столкнется с противником, чья ресурсная база в десятки раз больше украинской?

Важно понимать и другое. В логике постепенной все возрастающей эскалации то время, когда Запад все же явится на войну уже не силами прокси, а непосредственно сам – не за таким уж и дальним горизонтом. Еще в конце прошлого года большинство думало, что Россия тоже не явится на войну, но вот явилась же. И сразу стали очевидны системные проблемы и недостатки.

С другой стороны, при всей видимой натовской мощи и превосходстве в ресурсах совсем не факт, что если НАТО явится на войну, то у него результат будет лучше, чем у явившейся, наконец, на войну России. Если верно то, что нынешняя кампания для РФ – первая такого масштаба с 1945 года, то верно и то, что Запад по-настоящему серьезно не воевал со времен Вьетнама.

Все, что было потом – это прокси-войны и военно-полицейские операции против заведомо более слабых противников. Так что и для НАТО гипотетический приход на поле боя станет моментом истины и проверкой на прочность.

Подводя итог: то, что до россиян наконец-то дошло, что они воюют с НАТО – это позитив. Адекватное представление о противнике и его возможностях всяко лучше шапкозакидательских настроений. Но выдержит ли Россия непосредственное лобовое столкновение с НАТО, если Запад решит явиться на войну – большой вопрос.

Откровенно говоря, даже во времена Второй мировой войны подобные по замаху задачи решались не в одиночку, а коалициями стран с мощным совокупным ресурсным потенциалом. Нет никаких оснований полагать, что сегодня будет не так.

И тут все зависит от степени готовности потенциальных союзников РФ вроде Китая вступить в лобовое военное противостояние со Штатами. Пока что со стороны Пекина мы наблюдаем политику лавирования и уклонения от прямого конфликта. Как оно будет дальше – поживем-увидим.

Одно ясно: НАТО, в отличие от России, может соскочить – и с соскочит – с конфликта в любой момент, когда издержки станут слишком велики. Их территория и население на данный момент войной не затронуты, их инфраструктура тоже, основной экономический конфликт на самом деле протекает внутри самой евроатлантической структуры – между англосаксами и Германией.

Странам НАТО разруха не грозит никак – если только глобальный конфликт не разовьётся многократно и не перекинется на территорию Европы, но это сейчас выглядит чем-то из разряда гаданий на кофейной гуще.

Однако если это все же произойдет, причем совсем не обязательно в пугающем многих ядерном формате, то может статься так, что победа любой из сторон станет катастрофой для победителя.