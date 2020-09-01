«Красная линия» Зеленского. Украинский старик объявлен провокатором и врагом

01.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине разгорелся новый скандал, связанный с нежеланием «ястребов» пойти на мирное урегулирование конфликта в Донбасса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», экс-премьер Украины 87-летний Витольд Фокин, назначенный вместе с бывшим президентом Леонидом Кравчуком представителем на переговорах в Минске, выступил за прямой диалог с республиками Донбасса, амнистию и особый статус для всего региона, а не только отдельных районов.

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К тому же и Фокин, и Кравчук не исключили, что могут поехать на территорию ЛДНР для переговоров.

После этого Фокина оперативно внесли на сайт «Миротворец» – информационную базу лиц, объявленных «врагами Украины», а глава МВД Арсен Аваков объявил престарелого политика провокатором.

«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат», – заявил Аваков.

Эксперты также исключают прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. Об этом, в частности, в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил киевский политэксперт, член Общественного совета при МИД Украины Андрей Бузаров.

«Все заявления Фокина и Кравчука нужны для того, чтобы прозондировать украинское общество. Уже отреагировал Аваков, который всегда имел собственную позицию по урегулированию конфликта на Донбассе. Что касается прямых переговоров, то такую опцию можно полностью исключить на ближайшую перспективу. Даже если Фокин туда поедет, это произойдет не в рамках Минской контактной группы, а параллельно с ней», – считает политолог.

«Прямые переговоры в том виде, в каком их видит Москва, приведут к серьезным потрясениям на Украине. Особенно сильно противодействовать таким переговорам будут национал-радикалы. Вряд ли Зеленский решится переступать через эту «красную линию», – резюмировал Бузаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские «ястребы» пришли в ярость от назначения Фокина в ТКГ, а у президента Зеленского проболтались, что не позволят экс-премьеру помириться с Донбассом.