Красноярск, Новосибирск, Омск… Где будет новая столица России?

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Нужно переносить российскую столицу за Урал, чтобы у страны появились новые точки роста.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН Ольга Воробьева.

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Она называет «прекрасной идеей» предложение наделить столичным статусом Омск, Екатеринбург, Томск или Новосибирск.

«Ее смысл в создании новых точек роста и переноса национальной энергетики элит и материальных ресурсов на дремлющие территории. Москва не даст им шанса роста. Она, как супермегаполис, все замыкает на себя, и как, феодал «Московского княжества», не видит смысла делиться. Хотя «подросли» до уровня столиц Екатеринбург, Томск, Омск», – сказала демограф «Российской газете».

Эксперт считает, что особенно перспективен, с точки зрения инноваций и наукоемких технологий, Новосибирск.

«Эти города являются готовыми мульти-инфраструктурными плацдармами, объединяющим опорные магистрали – железнодорожную, трансполярную, авиационную, речную. Хотя все надо тщательно считать», – говорит Воробьева.

.Соглашается с необходимостью переноса столицы и председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации «Институт демографии, миграции и регионального развития» Юрий Крупнов.

«Или мы встроимся в управление глобальными процессами, идущими в Северо-восточной Азии, и создадим в Сибири и Приморье один из центров мирового развития, или Россия отстанет, а то и потеряет часть Дальнего Востока. Нет, не территориально, но ментально и экономически Дальний Восток, если продолжится оттуда отток населения, будет поглощён центрами мирового развития, которые перемещаются к Тихому океану – Китаем, Кореей, Тайванем, Японией, Канадой и США», – полагает Крупнов.

По его словам, перенос столицы ближе к берегу Тихого океана позволит стране превратиться в океаническую державу, но удалит ее от европейской части и Урала.

«Мне одним из мест новой столицы видится Красноярск – город в центре Сибири и России. Или упомянутый Омск. По оценкам стратегического ресурса «Стратфор» (США), именно Омск задает «Русскую перспективу XXI века». Это определяется и его расположением на 73-м меридиане по оси Нур-Султан – Омск – Карачи, что сопрягает Арктику и Севморпуть, Западную Сибирь и Центральную Азию с Индийским океаном, что складывает макрорегион – Новый Средний Восток, стабилизирует мир, дает заработать на генерации его богатств», – отмечает аналитик.

«Другая ось развития – Красноярск – Владивосток – о. Русский – Тихий океан (газ, высокие технологии, наука, транспортная артерия, рыбный промыслы), – добавляет Крупнов.