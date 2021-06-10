«Красные линии» Путина предназначены Западу, а не Украине

10.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Интервью президента России Владимира Путина, где он жестко раскритиковал Украину и озвучил «красные линии» для России – это подготовка к грядущим переговорам с президентом США Джо Байденом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько Богдан Безпалько.

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По мнению эксперта, обращаться напрямую к украинской власти бессмысленно, так как она несамостоятельна, поэтому эти «красные линии» направлены, прежде всего, на Запад.

«Это выстраивание «красных линий» перед переговорами с Байденом. Это выстраивание «красных линий» вообще в целом. Если бы Украину действительно приняли в НАТО, стали размещать там военные объекты, то для России это было бы неприемлемо и, безусловно, события могли бы развиваться очень по-разному.

Что касается закона о коренных народах, действительно, это просто абсурдный закон, направленный на разжигание ненависти между народами. Поэтому естественно, что президент его так охарактеризовал. Я думаю, вряд ли кто-нибудь в России, да и в Украине кто-то позитивно воспримет этот закон, кроме каких-нибудь экстремистов Меджлиса и украинских националистов.

Последствия для Украины могут быть в том смысле, если она сама решит перейти эти «красные линии». Но, поскольку элита Украины не субъектна, не самостоятельна и за нее решения принимают в Госдепе, то все эти «красные линии» выстраиваются не только перед украинскими руководителями, сколько перед Западом. Вот, перед тем, как встретиться с Байденом и поговорить о компромиссах, каждая из сторон высказывает свое видение», – заявил Безпалько.