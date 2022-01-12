«Красный террорист» в Николаеве не даёт покоя нацистам – обещают снести через месяц

12.01.2022  23:25 (Мск), Николаев,
Игорь Шаповалов.  
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Вандализм, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Николаевский националист Илья Зелинский потребовал от местной администрации в течение месяца снести памятный знак Ленинскому комсомолу.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Николаевский националист Илья Зелинский потребовал от местной администрации в течение месяца снести памятный знак...

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Споры о судьбе памятника шли в Николаеве с момента принятия закона о декоммунизации. На протяжении долгого времени исполком горсовета отказывался сносить сооружение.

Однако местные националисты через суды всё-таки добились решения о сносе памятника, и даже попытка обжаловать решение в Высшем суде оказалась неудачной. В результате в декабре 2021 года исполком Николаевского горсовета всё же принял решение о демонтаже.

Однако на днях в пресс-службе администрации Заводского района Николаева заявили, что рассматривается предложение автора скульптуры Юрия Макушина провести «декоммунизацию» – просто закрыв часть барельефов.

«К участию в совете был приглашен автор скульптурной композиции Юрий Макушин. Скульптор предлагает, как вариант, обойтись без демонтажа элементов памятника, и просто закрыть их нейтральными барельефными конструкциями. Предложение будет рассмотрено в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Такая идея не понравилась местным националистам. Зелинский пообещал, что если в течение месяца памятник не будет демонтирован – «патриоты» снесут его самостоятельно.

«Если не будет исполнен закон о декоммунизации, а будете и дальше искать место между двумя стульями, барельеф с красным террористом, который вёл войну против украинской государственности и является элементом пропаганды, будет ждать участь всех последних напоминаний о тоталитарном прошлом в Николаеве.

Деньги на демонтаж найдём с единомышленниками – у вас есть месяц», – пригрозил нацист в соцсети.



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