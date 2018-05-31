31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Кравчук призвал признать потерю Крыма и Донбасса

Как в республиках Донбасса, так и в Крыму уже не осталось ничего украинского.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Людям нужно говорить правду – мы территориально потеряли Крым. Мы не имеем влияния в этих республиках. Ни в Донецкой, ни в Луганской. Там нет никакого украинского влияния, там нет украинского флага, украинских законов. Там нет ничего украинского. Мы себя тешим, что не потеряли. Мы не можем сидеть и смотреть, мы должны что-то предлагать новое», – заявил Кравчук.