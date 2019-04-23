Кравчук призвал судить Зеленского не по словам, а по делам

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Цитаты из различных предвыборных интервью Владимира Зеленского не должны восприниматься всерьёз потому, что были произнесены во время избирательной кампании, чтобы понравиться тем или иным группам избирателей. А судить о политике избранного президента нужно исключительно по его делам, которые страна увидит после его вступления в должность.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Зеленский это сказал (назвал меня врагом – прим. ред.) в качестве президента Украины, я бы никогда не начал с ним никаких разговоров или переговоров.

Но когда это говорится в процессе избирательной кампании, часто в мировой практике, к сожалению, употребляют такие слова, которые выходят за пределы разумного», – ответил Кравчук на вопрос о том, как бы он, находясь на месте Владимира Путина, стал общаться с Владимиром Зеленским после утвердительного ответа на один из вопросов журналиста о том, является ли нынешний президент РФ для него врагом.

Напомним, накануне Леонид Кравчук просил РФ пойти навстречу Украине.