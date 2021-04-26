Кравчук провозгласил войну с Россией

26.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина якобы ведет войну с Россией, а потому встреча президентов этих двух стран невозможна.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому ехать сегодня туда, вдумайтесь, в период войны с Россией – это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму, что происходит в Украине. Он живет какими-то идеями сказочного мира? Давайте прекратим войну, все, все остальное начнем решать очень продуктивно и по закону», – заявил Кравчук.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на приглашение Зеленского встретиться в любой точке Донбасса, призвав его общаться с руководством ЛДНР или приехать в Москву для решения двусторонних вопросов.