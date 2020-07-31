Кравчук развалит переговоры в Минске – прогноз

31.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Новый глава украинской делегации в переговорной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук – человек, который может развалить площадку для диалога.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил скандально известный киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Гордона, Кравчук – сложный переговорщик, поэтому договориться с ним о чем-либо будет тяжело.

«Леонид Макарович – человек, с которым вести переговоры всем будет намного сложнее, потому что он в советское время был главным идеологом Коммунистической партии Украины и, как он мне сам неоднократно говорил, единственный, наверное, человек, который прочитал полное собрание сочинений Ленина с карандашом в руках дважды.

Поэтому с Кравчуком им будет потяжелее, и я думаю, что это будут интересные переговоры… Будет интересно, впереди интересное развитие событий и мне кажется, что эти переговоры вообще развалятся», – заявил Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупредили, что Донбассу нечего ждать от престарелого Кравчука с символическими статусом.