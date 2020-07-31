31.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Кравчук развалит переговоры в Минске – прогноз


Новый глава  украинской делегации в переговорной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук – человек, который может развалить площадку для диалога.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил скандально известный киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Кравчук – сложный переговорщик, поэтому договориться с ним о чем-либо будет тяжело.

«Леонид Макарович – человек, с которым вести переговоры всем будет намного сложнее, потому что он в советское время был главным идеологом Коммунистической партии Украины и, как он мне сам неоднократно говорил, единственный, наверное, человек, который прочитал полное собрание сочинений Ленина с карандашом в руках дважды.

Поэтому с Кравчуком им будет потяжелее, и я думаю, что это будут интересные переговоры… Будет интересно, впереди интересное развитие событий и мне кажется, что эти переговоры вообще развалятся», – заявил Гордон.


Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупредили, что Донбассу нечего ждать от престарелого Кравчука с символическими статусом.

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