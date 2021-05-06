Кравчук: «Ситуация меняется в нашу пользу. Победим РФ без ядерного оружия»

06.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина может стать ядерной державой, но это обойдется очень дорого и не сделает ее сильнее.

Об этом в эфире телеканала «Перший» заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Статус нужен, но как его достичь? Это проблема не только Украины. Появление в мире новой ядерной державы – это изменение соотношения сил, в том числе в Европе и в мире. Вы знаете, как мировое сообщество реагирует на действие того или иного государства, которое имеет ядерное оружие. Поэтому надо подходить комплексно.

Во-первых, есть ли у нас технические возможности иметь ядерное оружие? Конечно есть – Украина это великое государство, у него большой потенциал, серьёзная современная наука. То есть если собраться с силами, мы можем подготовить ядерную державу Украина. Сколько это будет для Украины стоить сейчас? Думаю не меньше 80 миллиардов долларов.

Наконец, действительно ли достижение ядерного статуса является выходом из ситуации? Хотя ядерное оружие является оружием сдерживания, в Европе только сумасшедший может его применять. Люди думают, что если у нас будет ядерное оружие, мы станем намного сильнее, чем сейчас. Сейчас у нас достаточно сильная армия. Сейчас есть возможности использовать другие виды оружия. Я не думаю, что нам сейчас надо думать о ядерном оружии.

Я думаю, что нам надо думать, как организовать Украину и стать членом ЕС и НАТО. Этого можно достичь. Я вижу, какое отношение к Украине – все в один голос говорят, что Украина не останется один на один с врагом. Все говорят, что к России будут применены санкции и другие меры воздействия, чтобы она остановила агрессию. Таким образом ситуация меняется в пользу Украины», – сказал Кравчук.