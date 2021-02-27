Крейсеру «Варяг» требуется подкрепление

09.02.2021, Москва, Александр Ростовцев

9 февраля – день воинской славы России – годовщина подвига крейсера «Варяг». Изучая действия японцев и американцев в начале XX века, становится понятным, почему не так давно глава Минобороны Сергей Шойгу поручил усиливать армию на Дальнем Востоке.

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В 1904 году вблизи от корейского порта Чемульпо (Инчхон) произошёл неравный бой бронепалубного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с численно превосходящими силами японского флота. Получившие тяжёлые повреждения русские корабли отказались сдаться: экипаж «Варяга», потерявшего 75% артиллерии и с четырьмя огромными пробоинами в борту, открыл кингстоны, а объятая огнём канонерская лодка «Кореец» была взорвана.

Крейсером «Варяг» командовал капитан первого ранга Всеволод Фёдорович Руднев, «Корейцем» – капитан второго ранга Григорий Павлович Беляев.

В Корее русские корабли обеспечивали безопасность русской дипломатической миссии в Сеуле, расположенном всего в 30 км от Чемульпо.

По результатам наблюдения за сражением иностранными моряками, «Варяг» и тихоходный «Кореец», на которых обрушился град вражеских снарядов, нанесли существенный урон японским кораблям: противник потерял один миноносец, а главный противник «Варяга» – броненосный крейсер «Асама» надолго выбыл из строя от полученных повреждений, каковой факт японское правительство старалось не афишировать.

Существует версия, вызывающая дискуссии у морских историков, по которой второй японский миноносец затонул по пути в порт Сасебо, а кроме «Асама», японцы ещё год ремонтировали «Акаси» и два других крейсера.

Уцелевших членов экипажей «Варяга» и «Корейца» подобрали стоявшие на рейде Чемульпо и наблюдавшие за боем британский, французский и итальянский военные корабли.

Отвага и стойкость русских моряков поразила иностранцев и произвела впечатление на японцев, исповедующих кодекс чести Бусидо, согласно которому высшей доблестью воина считаются храбрость и презрение к смерти.

Так, специальным указом императора Мацухито капитан первого ранга Руднев был награждён орденом Восходящего Солнца 2-й степени в 1907 году, однако Всеволод Фёдорович никогда не носил этот орден.

Восхищенный доблестью русских моряков в бою у Чемульпо немец Рудольф Грейнц сочинил стихотворение, на слова которого (в переводе Е. Студенской) музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка А. С. Турищев, принимавший участие в торжественной встрече героев «Варяга» и «Корейца», написал всем известную песню – «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», которую с гордостью пели и в ВМФ СССР, и теперь поют военные моряки России.

После того, как японские интервенты заняли Чемульпо, они немедленно приступили к подъёму «Варяга». Операция была завершена в августе 1905 года. После длительного ремонта, в 1908 году крейсер вошёл в состав японского императорского флота в качестве учебного корабля под именем «Сойя».

В 1916 году корабль был выкуплен у Японии за 4 млн иен для включения в состав флотилии Северного Ледовитого океана, ему было возвращено прежнее имя, однако в строй ему вступить было уже не суждено. Судьба и необходимость ремонта забросили заслуженный крейсер к берегам Великобритании, где он и нашёл последнее пристанище на камнях у шотландского посёлка Ленделфут.

В 1924 году бывший «Варяг» прямо на камнях был разрезан на металл. Долгое время считалось, что крейсер разобрали полностью, однако в 2005 году удалось установить, что подводная часть его корпуса так и осталась на камнях на глубине 8–10 м. В 2007 году поблизости от стальных останков «Варяга» был открыт почетный мемориал.

В 1963 года в состав Тихоокеанского флота СССР вступил новый ракетный крейсер «Варяг», заложенный как «Сообразительный», прослуживший до июня 1991 года. В 1995 году в «Варяг» был переименован гвардейский ракетный крейсер ТОФ «Червона Украина», неоднократно модернизированный и до сих пор несущий службу на Тихом океане.

Этот корабль в свое время был построен в Николаеве, с недавних пор – одном из мест базирования недружественных России ВМС Украины. И тут вспоминается недавний эпизод с попыткой прорыва украинских катеров через Керченский пролив и последующей сдачей в плен без боя. Воистину, сегодня в Киеве иные представления о героизме.

Но вернёмся к «Варягу». В 2017 году современный крейсер, выполняя задачи дальнего похода в океане, был тепло встречен в корейском порту Пусан и в филиппинской Маниле, где хранят память о подвиге русских моряков в битве при Чемульпо.

И вот какая историческая загогулина. Принявшие на борт русских моряков командиры трёх иностранных крейсеров – британского «Тэлбот», французского «Паскаль» и итальянского «Эльба» – написали протест японскому правительству за неспровоцированное нападение на русские корабли в нейтральном порту Чемульпо. И только командир американского крейсера «Виксбург», капитан второго ранга Маршалл, отказался поставить подпись под документом.

История также сохранила запись одного из японских морских офицеров, сделанную накануне сражения, в ночь с 8 на 9 февраля 1904 года:

«Мы не будем заранее объявлять войну, так как это совершенно непонятный, глупый европейский обычай».

Похоже на то, что США и Япония под благовидным предлогом и в наше время отказываются от «непонятных и глупых обычаев» мирного сосуществования с другими государствами. И если для США наплевательское отношение к международным нормам на грани конфликта – давняя повседневная практика, то для Японии откат к нормам вековой давности выглядит претензией неоднократно битого уличного гопника на районное доминирование под предлогом «у меня брат с зоны вернулся».

Совсем недавно США подтвердили Токио свою готовность совместно отражать поползновения Китая на спорные острова Сенкаку. Заодно новый глава Пентагона обсудил с японским министром обороны меры по реагированию на «угрозы со стороны России».

Несмотря на некоторую расплывчатость формулировок нетрудно увидеть, что США готовы оказать помощь Токио в их усилиях по возврату островов Малой Курильской гряды, ставшей для японского государства и общества идеей фикс и темой для спекуляций.

Несколько лет назад японский официоз питал робкие надежды вернуть острова путём переговоров. Однако резкая негативная реакция российского общества заставило снять тему Курильских островов с повестки.

Судя по настроениям в Токио и тональности прессы, в Стране Восходящего Солнца более не рассчитывают на возврат «северных территорий» мирным путём.

Возможен ли «карабахский сценарий» на Дальнем Востоке?

Звучит, возможно, утопично, но предпосылки к силовому сценарию, когда США подбадривает и обещает помощь Японии в конфликте с Россией вокруг Курил, похоже, имеются.

Не зря министр обороны России Сергей Шойгу недавно назвал Дальний Восток наряду с Арктикой зоной потенциальной угрозы, где России необходимо наращивать военное присутствие.

На протяжении десятка лет, если не более, мы видим, что коллективный Запад прикладывает массу усилий для пересмотра итогов Второй Мировой войны, в том числе юридических, подводя мировые институты и общественное мнение к мыслишке, будто СССР и Российская Федерация стали незаконными обладателями Калининградской области и Курильских островов.

Серьёзная ставка на десакрализацию и демонизацию Победы советского народа сделана в части уравнивания роли СССР и гитлеровской Германии, как виновников в развязывании Второй Мировой войны.

В 2009 году ОБСЕ приняла соответствующую резолюцию, призвав отмечать 23 августа как «день памяти жертв нацизма и сталинизма». А в 2019 году очень похожую резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы» продёрнул толерантный Европарламент, определив главной причиной войны советско-германский Пакт о ненападении от 23 августа 1939 года, полностью проигнорировав совсем уже подлые сделки с Гитлером довоенных правительств европейских государств.

Япония со своей стороны считает вступление СССР в войну против империи «вероломным», поскольку, якобы, советско-японский пакт о нейтралитете не был аннулирован «по правилам», а был денонсирован советской стороной в одностороннем порядке.

Соответственно, при этом Токио полностью игнорируется, что вступление СССР в войну против Японии было обусловлено союзническими соглашениями, достигнутыми на Тегеранской конференции главами СССР, США и Великобритании, а также неоднократными провокациями войск Квантунской группировки на дальневосточной границе с СССР.

В перспективе это обозначает, что России, как правопреемнице СССР, будут предъявлены претензии о компенсациях и пересмотр территориальных приобретений под чутким наблюдением США и НАТО.

Скорее всего, предполагают аналитики, на Россию будут давить с двух сторон – угрожать Калининграду и Курилам. И вряд ли США станут напрямую вмешиваться в конфликт. Подобно главарю гопников, «мировой гегемон» будет толкать на конфликт своих «шестёрок», обеспечивая прикрытие и моральную поддержку союзников.

Сложно сказать, как будет развиваться «карабахский сценарий» для Курил, но совсем недавно в США было выпущено исследование о военном отторжении Калининградской области от России, в котором главную роль должна сыграть Польша.

По сценарию, польская армия должна первым делом уничтожить российские «искандеры», авиацию и группировку ВМФ. Что интересно, американские затейники исключают возможность применения Россией ядерного оружия для защиты своей удалённой территории.

В Польше, которой США отводят роль наконечника копья в данной операции, в январе были проведены военные игры, где в сценарий были включены современные американские системы вооружения, которых ещё нет у поляков. Результат неутешительный: даже без применения ядерного оружия, Российская армия вскоре оказывается в Варшаве. Основной предмет дискуссии – как быстро. Некоторые польские оптимисты утверждают, что дней через десять.

В силовом сценарии возвращения Курил самоуверенность Токио может подстегнуть заметно усиленные в последние годы войска «японской самообороны». Количественно и качественно (оценочно – в два-три раза) они превосходят по мощности Тихоокеанский флот (с американской поддержкой – многократно). Если, конечно, не учитывать российские силы сдерживания с ядерным оружием на борту. С другой стороны, у Японии создан один из сильнейших в мире неядерный подводный флот для борьбы для противодействия нашим АПЛ.

По-видимому, создание ядерного оружия и его носителей в кратчайший срок для Японии с её высокими технологиями – не проблема, поскольку плутоний она давно умеет вырабатывать в собственных реакторах, а в 2013 году совершила свой первый полёт их первая ракета двойного назначения «Эпсилон» с дальностью полёта 9600 км, удивительно похожая по ТТХ с МБР MX, снятой с вооружения американцами по договору об СНВ.

Поэтому и ставится задача по скорейшему оснащению ТОФ новейшими боевыми кораблями, морской авиацией и комплексами береговой обороны, чтобы отбить у потенциального противника саму мысль о реванше.

Амбиции Японии подогревает американский демон-искуситель, нашёптывая о помощи и поддержке в случае горячего конфликта. Если учесть, что японский парламент в 2015 году снял ограничения на использование «сил самообороны» за пределами страны, становится понятно, что в Токио практически готовы «продолжать политику иными способами».

Шансы на войну с Японией из-за Курил, тем не менее, невысоки. Как бы ни хотелось Токио окончательно решить вопрос принадлежности «северных территорий», существуют и другие неприятные для возрождающегося японского величия факторы, вроде сильного Китая и подводно-ракетного флота Северной Кореи, испытывающих сильную историческую неприязнь к самураям. Укрепление ТОФ и военное сотрудничество с дальневосточными соседями дают России неплохие шансы на сдерживание усиливающейся в военном отношении Японии.

И, кроме того, остаётся надежда на здравомыслие японского общества, ведь воевать за Курилы японцам придётся главным образом за интересы США – давно получила бы Япония свои вожделенные острова по мирному договору, кабы объявила о нейтралитете и избавилась от американских военных баз. Иначе – извините. Худой мир лучше доброй войны, особенно между соседями.