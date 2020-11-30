30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Кремль будет добивать Зеленского» – Бессмертный


В отношениях с Российской Федерацией президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в угол.

Похоже, президент Украины Владимир Зеленский подходит к краю мрачной развязки сценария, который запустил он сам своей политикой «заглядывания Путину в глаза».

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Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент Зеленский загнал себя в угол, потому что у него выхода нет, а это означает, что Кремль его будет просто добивать. Причем в данном случае атаковать можно что на линии фронта, что экономически, что за столом переговоров, где угодно. По сути, этот угол, в который загнал себя Зеленский, начинал с того, я не просто так вспомнил про мир в глазах [у Путина, который увидел Зеленского] и «какая разница», потому что там находится источник всех проблем.

На самом деле это легко прогнозированная была дорога, с точки зрения действий Кремля, и найдет ли на сегодняшний день Зеленский выход, сохранившись, как президент, это большой знак вопроса. Потому что эмоциональное нарастание протестов на Украине будет расти. Оно ещё будет подогрето тем, что в права вступят местные депутаты новоизбранные, сельские и городские мэры», – заявил Бессмертный.


Ранее сообщалось, что даже махровые порохоботы, с их слов, встревоженные резкой критикой Зеленского со стороны России, признали, что находятся в растерянности – расшатывать землю под украинским президентом или наоборот помогать ему удержаться у власти.

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