«Кремль действует на уничтожение Украины»

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно готовиться к войне с Россией, которая будет несравнима с тем, что сегодня происходит во взаимоотношениях двух стран.

Об этом в колонке на сайте киевской газеты «День» передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет российский публицист, историк-ревизионист Борис Соколов.

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По его словам, Украина может быть пущена в жертву Россией для того, чтобы последняя усилилась на мировой арене.

«Главной проблемой является то, что Кремль, начиная с 2006 года, активно готовил населения России к конфронтации с Украиной и боевых действий. И сегодня не только сама военная машина готова к войне, но и населения России в основном готово к таким сценариям.

То есть Украине нужно готовиться к войне. Как бы цинично это ни звучало, но эти 5 лет она довольно слабо к ней готовилась. То, что страна научилась реагировать на вызовы войны низкой интенсивности, которую мы называем гибридной, еще совсем не значит, что она готова к тому уровню противостояния, который может предложить Россия – войны четвертого поколения с двумя плюсами.

Безусловно, у нас есть определенные временные возможности, потому что до завершения парламентских выборов и реализации их результатов (до конца 2019) можно ожидать, что Кремль не пойдет на развертывание масштабной войны. Но то, что он действует на уничтожение Украины, как независимого государства, должно беспокоить нас, всех политиков и военных. И это требует совершенно иных подходов в подготовке обороны», – резюмирует Соколов.

Ранее российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что на Украине нет дружественного РФ кандидата в президенты, потому надеяться на восстановление отношений не стоит, а потому войска Южного округа и Черноморского флота должны быть в боевой готовности к пресечению любых агрессивных вылазок.