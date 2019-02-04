«Войска и флот в боевую готовность»: В РФ готовятся к самым худшим сценариям по Украине

04.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Предстоящие выборы на Украине представляют из себя «шапито и политический стриптиз», а потому Москва не должна их признавать.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для начала хочу сказать, что под Украиной я имею в виду нынешний и следующий политический режим, но не народ этой страны. В отношении этого государства надо готовиться к самым худшим сценариям. Эти худшие сценарии могут быть любые, включая самые негативные, и из этого мы должны, прежде всего, исходить. Дружественного нам кандидата в президенты нет, и те, кто возможно победит, будут настроены антироссийски. В связи с этим, войска Южного округа и Черноморского флота должны быть в боевой готовности к пресечению любых агрессивных вылазок. Такие вылазки были и, к сожалению, будут.

Второй момент, мы должны ввести табу и цензурирование выступлений и сквернословий со стороны этих незалежных политических шимпанзе, которые с телеэкранов оскорбляют нашу Россию и президента. Это неприемлемо. Добавлю, что выборы мы не должны признавать – это шапито и политический стриптиз», – заявил эксперт.

Также он отметил, что Россия должна более активно помогать республикам Донбасса.

«Минские соглашения Киев фактически похоронил и продолжает хоронить. Надо сделать всё возможное, и если юридически мы не можем признать республики Донбасса, то мы должны помогать им экономически. Информационно, а также встраивать их в общехозяйственный комплекс РФ. Наша задача: чтобы за счет собственных экономических ресурсов Донбасс улучшил показатели уровня жизни населения», – резюмировал Коротченко.

Ранее известная российская журналистка и военкор Марина Ахмедова заявляла, что Россия должна начать относиться к жителям Донбасса как к настоящим русским и выдать паспорта РФ гражданам республик.