Кремль назвал выступление Зеленского «прямой угрозой в адрес России»

02.12.2021  13:38 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина увеличила количество провокационных действий на линии соприкосновения с республиками Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина увеличила количество провокационных действий на линии соприкосновения с республиками Донбасса. Об этом, передает...

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«Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения», – сказал Песков.

Также он сказал, что Кремле анализируют последние слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим прямую угрозу, высказанную в адрес России», — резюмировал представитель Кремля.

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