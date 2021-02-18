Кремль ответил Псаки и подтвердил слова Путина об Украине

18.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина о проекте «Украина».

«Россия признаёт украинское государство. В то же время действительно государство с того момента как на Украине произошёл силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих западных стран. Такие элементы мы усматриваем», – сказал сегодня Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На встрече с лидерами думских фракций Путин заявил, что Украина является геополитическим проектом Запада, поэтому в ее отношении применяются двойные стандарты, в частности, в том, что касается свободы слова. Президент считает, что попытки остановить строительство газопровода «Северный поток-2» связаны с желанием Запада заставить Россию платить за геополитический проект «Украина».

Сегодня пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки анонсировала санкции в отношении «Северного потока-2».

Дмитрий Песков посоветовал США сосредоточиться на собственном газоснабжении.

«Проект этот хороший, он абсолютно не касается энергообеспечения США, он касается энергетической безопасности Европы. Особенно в условиях такой турбулентности с климатическими изменениями. В целом, нашим американским партнерам есть смысл меньше интересоваться Северным потоком-2, а в большей степени интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал», – сказал Песков.