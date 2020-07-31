31.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Скандал, Украина
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Кремль требует немедленно отпустить задержанных в Белоруссии россиян


Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля 33 гражданина РФ будут в ближайшее время отпущены на свободу.

Об этом журналистам сегодня  заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», – сказал Песков.

По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан. Он уточнил, что задержанные не делали ничего противозаконного, а их пребывание в республике никак не связано с белорусскими делами.

«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами. Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», – подчеркнул Песков.

Кремль обеспокоен отсутствием консульского доступа к задержанным.


«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам, надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», – сказал Песков.

Представитель Кремля считает, что задержание российских граждан в Белоруссии не совсем соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска.

«Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», – подчеркнул Песков.

Накануне известный военкор Дмитрий Стешин заявил, что история с задержанием российских бойцов ЧВК в Белоруссии – демонстративный акт предательства со стороны Александра Лукашенко.

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