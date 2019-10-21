Криминальный авторитет рассказал о беспомощном Зе

21.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский, оказавшись в кресле президента, не имеет надежной опоры даже в лице своих старых друзей, – им не совладать с бандами радикалов, подчинённых министру внутренних дел Арсену Авакову.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил украинский бизнесмен Константин Бедовой, представленный как криминальный авторитет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта группа ребят, которые принимают законы (Владимир Зеленский и его команда – прим. ред.) довольно комедийные, и их поддерживают люди – хомячки, которые не выйдут их защитить. А улица радикализирована вся по обе стороны конфликта, вооружена до зубов, имеет сотни тысяч людей, которые непосредственно принимали участие в военных действиях.

И это люди с опытом применения оружия, взрывчатки, с опытом уличных боёв, и так далее. Люди, крови не боящиеся. Не десяток, не два десятка, и даже не тысячи, а сотни тысяч людей могут за сотню метров попасть из автомата Калашникова в голову вам или мне.

У него (Владимира Зеленского – прим. ред.) в руках нет реальных рычагов управления этим зверинцем», – сказал он.

Напомним, накануне ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн предупредил Владимира Зеленского об угрозе физической расправы.