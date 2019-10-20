В США предупредили Зеленского об угрозе физической расправы

20.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Судьба Владимира Зеленского во многом зависит от преданности личной охраны, поскольку украинский президент попал в крайне сложную ситуацию, когда необходимо выполнять мирный план по Донбассу, а по Киеву ходят колонны протестующих националистов.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» поделился ведущий эксперт Атлантического совета – американский политолог Ариэль Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского положение незавидное, потому что на Украине, в отличие от Америки, люди, которые не приемлют позицию Зеленского, готовы выйти на улицы и угрожать ему физической расправой.

Дальше зависит от Зеленского, как далеко он готов идти, какая у него внутренняя безопасность, как и кто его охраняет, и насколько реальны эти угрозы физической расправы», – отметил он.

Напомним, накануне официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань сообщал о начале активного противостояния между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в зоне «ООС».