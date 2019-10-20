20.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

В США предупредили Зеленского об угрозе физической расправы

Судьба Владимира Зеленского во многом зависит от преданности личной охраны, поскольку украинский президент попал в крайне сложную ситуацию, когда необходимо выполнять мирный план по Донбассу, а по Киеву ходят колонны протестующих националистов.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» поделился ведущий эксперт Атлантического совета – американский политолог Ариэль Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Зеленского положение незавидное, потому что на Украине, в отличие от Америки, люди, которые не приемлют позицию Зеленского, готовы выйти на улицы и угрожать ему физической расправой.

Дальше зависит от Зеленского, как далеко он готов идти, какая у него внутренняя безопасность, как и кто его охраняет, и насколько реальны эти угрозы физической расправы», – отметил он.

Напомним, накануне официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань сообщал о начале активного противостояния между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в зоне «ООС».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть