Украинская власть обманывала свое население, обещая ему победу за победой и внушая мнимую уверенность в непобедимости ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении длительного времени действующая власть рассказывала нам, что мы тут супернепобедимые, что враг, который с нами воюет, – какие-то неполноценные вояки. К сожалению, эта ошибка сделала то, что нас приучили – население Украины, народ приучили к тому, что только одни победы. К сожалению, на войне очень часто бывают и победы, и поражения.

Главная задача – не паниковать и не впадать в отчаяние, если даже есть поражение, а делать правильные выводы из этих поражений… Независимо от того, какая будет ситуация в дальнейшем в Соледаре, наша задача – не опускать руки, а наращивать усилия по поднятию уровня обороноспособности страны», – заявил Кривонос.