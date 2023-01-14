Кривонос рассказал, как победные реляции сыграли дурную шутку с Украиной

Анатолий Лапин.  
14.01.2023 14:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1504
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская власть обманывала свое население, обещая ему победу за победой и внушая мнимую уверенность в непобедимости ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть обманывала свое население, обещая ему победу за победой и внушая мнимую уверенность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На протяжении длительного времени действующая власть рассказывала нам, что мы тут супернепобедимые, что враг, который с нами воюет, – какие-то неполноценные вояки. К сожалению, эта ошибка сделала то, что нас приучили – население Украины, народ приучили к тому, что только одни победы. К сожалению, на войне очень часто бывают и победы, и поражения.

Главная задача – не паниковать и не впадать в отчаяние, если даже есть поражение, а делать правильные выводы из этих поражений… Независимо от того, какая будет ситуация в дальнейшем в Соледаре, наша задача – не опускать руки, а наращивать усилия по поднятию уровня обороноспособности страны», – заявил Кривонос.

Он призвал не списывать со счетов российскую армию, которая имеет большой потенциал.

«В дальнейшем мобилизация российская будет нарастать. У них есть мощный мобилизационный потенциал и, как мы видим, эти рассказы, что там одни алкоголики и «чмобики» не всегда имеют под собой почву», – резюмировал генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть