Кривонос рассказал, кто навёл русские ракеты на КБ «Луч»

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Точные удары российских ракет по КБ «Луч» в Киеве в конце прошлого года – следствие полной некомпетентности украинских властей и спецслужб.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Точные удары российских ракет по КБ «Луч» в Киеве в конце прошлого года –...

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Он сказал, что задача Украины наладить как минимум производство миномётных мин. Что касается вероятности того, что эти мощности могут разбомбить Россия, генерал сказал, что надо менее халатно относиться к вопросу.

«Какая бы там ни была мощная экономика России, наше задание собственными силами пытаться поднять уровень. Рассказы власти о том, что российские ракеты могут прилететь всюду – конечно, прилететь они могут всюду. Если выставлять на сайтах Министерства финансов результаты аудита по КБ «Луч». А потом через два-три дня туда прилетают ракеты по всем этим предприятиям.

Это стопроцентная государственная измена. Я не видел абсолютно никакой реакции со стороны СБУ, и все делают вид, что ничего не случилось. Извините, тогда мы никогда ничего не построим, когда прилетает туда, куда не должно прилетать», – подчеркнул Кривонос.

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