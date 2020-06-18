Криворукий ВСУшник не менее опасен для Донбасса

18.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Один ВСУшник погиб и несколько в тяжёлом состоянии – уехали в мариупольский военный госпиталь в результате банальной халатности при обращении с комплектом боеприпасов.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хуже всего то, что любая халатность или неумелое обращение с оружием ведёт к беспорядочным обстрелам Донбасса, ради сокрытия инцидента от собственного начальства.

«Командование ООС цинично продолжает скрывать потери личного состава, в том числе небоевые, от общественности и родственников погибших военнослужащих.

Вчера военные преступники Украины произвели обстрел населённого пункта Коминтерново из 120 мм минометов, целью которого было нанести ущерб мирным гражданам и обвинить подразделения НМ ДНР в провокации, а также скрыть свою халатность, в результате которой сдетонировал комплект боеприпасов в районе населённого пункта Талаковка.

В результате подрыва старший солдат Шаповал Д.С. от полученных ранений скончался, старший сержант Белозёров С.Н, солдаты Ситник В.А., Криворученко С.И. и Гришин А.Ф. получили тяжелые ранения и доставлены в 61 военный госпиталь Мариуполя», – рассказал Никитин.

По его словам, командованием бригады проводится разбирательство по факту нарушения требований безопасности при разгрузке боеприпасов.

«Данный факт до настоящего времени командованием бригады в штаб ОТГ «Восток» не доложен», – констатировал представитель оборонного ведомства.