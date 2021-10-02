Кроме вышиванки и патриотизма изменений нет, – террориста Сенцова расстроила нынешняя Украина

02.10.2021 11:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

После госпереворота 2014-го года на Украине мало чего изменилось, кроме показного патриотизма и отношения к вышиванке.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил осужденный за терроризм в РФ и выданный Украине по обмену Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенцов порадовался, что теперь на него в вышиванке не смотрят как на селянина, но структурных изменений в стране так и не произошло.

«Я посмотрел и, конечно, какие-то подвижки есть, какие-то изменения есть, но глобально больших, прямо чтобы другая страна стала, я этого не заметил, к сожалению. Я не заметил – все говорят, что 14-й год был подъем патриотизма очень большой – я не видел, потому что я был в тюрьме. Уже эта волна немножко остыла. Дело не в патриотизме, а в изменениях. Посмотрел на Киев – внешне все то же самое. Люди, скажем так, их стало больше с проукраинской патриотической позицией, чем там было до 14-го года, но изменений системных в стране я не заметил… До 14-го года даже на Западной Украине были места, где вышиванку одеваешь, и на тебя смотрели косо, понимаешь. Сейчас такого нет, сейчас люди гордятся, что они украинцы, гордятся, что у них есть. Вышиванка не считается чем-то зазорным, что ты какой-то селянин. Нет, ты одел вышиванку, ты гордишься этой одеждой», – заявил Сенцов.

Напомним, ранее сестра Олега Сенцова Наталья Каплан нецензурно выругалась в адрес Украины и назвала ее худшей страной для эмиграции.