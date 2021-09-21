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21.09.2021 09:12 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Сестра Сенцова послала брата, Украину и объявила о возвращении в Россию

Новости УкраиныДвоюродная сестра террориста Олега Сенцова, переданного Украине по обмену удерживаемыми, Наталья Каплан послала на...

Двоюродная сестра террориста Олега Сенцова, переданного Украине по обмену удерживаемыми, Наталья Каплан послала на три буквы Украину и назвала ее худшей страной для эмиграции.

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каплан, ранее перебравшаяся на Украину, также заявила, что возвращается домой. Причиной своего гнева она назвала то, что ее использовали лишь как сестру Сенцова и пожаловалась на коррупцию.

«На…й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой… Украина посылала меня на…й 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины… Та шо я можу вам казати: не…й шастать», – написала сестра террориста.

«Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, вообще-то он вышел. Если вам еще шо от меня треба, так и скажите (украинский понимаю, хоть для меня это и иностранный). Я не буду дальше расписываться, все равно ни…я не поймете. Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)», – написала Каплан.

В комментариях к записи она также нелицеприятно отозвалась и о Сенцове, также послав матом и его.

Ранее Каплан в интервью украинским СМИ жаловалась, что не может получить украинское гражданство и хвасталась, что в Киеве ей гораздо комфортнее, чем в Москве, откуда она переехала.

Впрочем, потом она все же получила гражданство Украины из рук президента Петра Порошенко.

«Свершилось! Я гражданка Украины», – восторгалась в 2019 году Каплан.

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