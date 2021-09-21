Сестра Сенцова послала брата, Украину и объявила о возвращении в Россию

21.09.2021 09:12 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Двоюродная сестра террориста Олега Сенцова, переданного Украине по обмену удерживаемыми, Наталья Каплан послала на три буквы Украину и назвала ее худшей страной для эмиграции.

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каплан, ранее перебравшаяся на Украину, также заявила, что возвращается домой. Причиной своего гнева она назвала то, что ее использовали лишь как сестру Сенцова и пожаловалась на коррупцию.

«На…й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой… Украина посылала меня на…й 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины… Та шо я можу вам казати: не…й шастать», – написала сестра террориста.

«Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, вообще-то он вышел. Если вам еще шо от меня треба, так и скажите (украинский понимаю, хоть для меня это и иностранный). Я не буду дальше расписываться, все равно ни…я не поймете. Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)», – написала Каплан.

В комментариях к записи она также нелицеприятно отозвалась и о Сенцове, также послав матом и его.

Ранее Каплан в интервью украинским СМИ жаловалась, что не может получить украинское гражданство и хвасталась, что в Киеве ей гораздо комфортнее, чем в Москве, откуда она переехала.

Впрочем, потом она все же получила гражданство Украины из рук президента Петра Порошенко.

«Свершилось! Я гражданка Украины», – восторгалась в 2019 году Каплан.