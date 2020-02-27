27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Украина
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Кровавая бойня грядёт на всей территории Украины – эксперт


Полная деградация украинского народа, рост жадности и эгоизма приведёт к тому, что после открытия рынка земли в «незалежной» по всей стране начнётся кровавая бойня за делёж сельскохозяйственных угодий.

Об этом в эфире «NewsOne» заявил экономический эксперт Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если правительство и президент не прислушается к голосу народа, если не остановят земельную реформу, не перестанут проталкивать идею продажи земли, то последствия будут намного хуже. То, что мы видим сегодня, это частные случаи, сейчас у людей настроения совершенно неадекватные.

То, что мы видели в Новых Санжарах, это цветочки по сравнению с открытием рынка земли. Я не хочу обижать украинский народ, но годы этой независимости… Люди настолько потеряли критичность мышления и моральный облик людей, потеряно чувство человечности.

Это проявления личного эгоизма, эгоизм доходит до патологической степени выраженности. Поверьте, они не только могут сами себя поджигать, но и брать в руки оружие, и начнутся стрельбы между соседями за делёж земли. Я бы посоветовал этого не делать, оно закончится кровавой бойней по всей территории Украины», – предупреждает эксперт.

Также Анатолий Пешко сравнил грядущие на Украине события с золотой лихорадкой, когда люди за гроши убивали друг друга.

«У нас сегодня как золотая лихорадка, только земельная. Люди теряют самоконтроль. От жадности и эгоизма они готовы убивать друг друга» ­­­­­– резюмировал эксперт.

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