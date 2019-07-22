22.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Кровавая конъюнктура на 5 лет вперёд: Зеленский не примет серьёзных решений по Донбассу

Даже получив абсолютное парламентское большинство, президент Владимир Зеленский и его партия не примут каких-либо серьезных решений по урегулированию конфликта в Донбассе из-за страха перед украинскими радикалами.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал киевский эксперт-международник Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много слышали, что будет прогресс в урегулировании на Донбассе. На самом деле, нынешний состав Рады вряд ли пойдет на утверждение в том варианте, в котором некоторые ожидают, крайне важных моментов по урегулированию: это вопрос об особом статусе Донбасса, об автономии на постоянной основе.

В нынешнем составе Рады этого не будет. Будут неоднозначные дискуссии по поводу системы выборов на территории ОРДЛО, поэтому какой-то прогресс в вопросах Донбасса возможен, но это тактический прогресс, тактические подвижки, а урегулирования ждать не стоит.

Если президент Зеленский со своей партией пойдет на какие-то неоднозначные шаги, то это грозит тем, что значительная часть Украины, те, кто воевали, поднимут настоящую войну и новый майдан. Зеленский не тот человек, который не считается с настроениями. Он конъюнктурно следует за настроениями, которые могут тем или иным образом серьезно повлиять на его власть», – отметил Волга.

Напомним, ранее политический обозреватель Сергей Строкань высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа», победившая на парламентских выборах, не смогут отказаться от украинского национализма.

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