22.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа», победившая на парламентских выборах, не могут отказаться от украинского национализма.

Об этом в «Коммерсанте» пишет политический обозреватель Сергей Строкань, назвавший победившую силу «условной партией», которая держится на рейтинге новичка, «подвинувшего дряхлеющих тяжеловесов, акции которых девальвировались».

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«При этом Украина остается для России враждебным государством. Взяв эту ситуацию за точку отсчета, многие участники российской дискуссии об Украине настаивают: ничего в стране не меняется. Логика здесь такая: поскольку на российско-украинском фронте все без перемен, то их не может быть и в самой Украине. А Владимир Зеленский — это клоун, актер, марионетка. В общем, пустое место, или «Порошенко-лайт», – отмечает автор.

При этом он утверждает, что ситуация на Украине все же меняется.

«Тем не менее из жизни Украины без лишнего шума исчезают идеологемы и кодовые слова, на которых держалась стратегия развития этнократического украинского государства. «Армия, мова, вира», «безвиз», «томос», «декоммунизация», «соборность» — эти формулы предыдущей эпохи теряют в цене, как и акции продвигавших их политиков. Им на смену приходят новые лица, произносящие другие слова, с другими интонациями и акцентами», – полагает обозреватель.

Она также увидел, что президент Зеленский и его окружение якобы «дают понять, что бездумная украинизация любой ценой, раскалывающая страну, невозможна», а также, по мнению журналиста, настроены на достижение мира в Донбассе.

«Не имея возможности отказаться от украинского национализма, набравшего огромные обороты, Владимир Зеленский пытается сделать его, по крайней мере, не столь токсичным для внешнего мира и собственных граждан. Выборы в Раду, сулящие успех «Слуге народа», станут еще одним подтверждением того, что поверх жовто-блакитного фасада украинского государства наносятся хаотичные и неровные, но все более широкие мазки политического «позеленения», – резюмирует Строкань.

В то же время и сам Зеленский, и члены его команды неоднократно делали откровенно антироссийские заявления, а также отказывались от переговоров с республиками Донбасса, тем самым, по сути, отказываясь от мира.

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