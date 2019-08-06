«Кровосиси» в эфире: «слуг народа» в Раде ждёт ежедневная языковая пытка

06.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В новом составе Верховной Рады депутаты должны будут использовать для официальных выступлений исключительно украинский язык.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер победившей на прошедших выборах партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разумков едва ли не впервые выступал на украинском языке. При этом, он признался, что в быту чаще всего говорит на русском.

«Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык. Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский.

Представители нашей политической силы будут говорить на государственном языке. Если нет, если где-то не хватает знаний, они их подтянут. Мы видели, что это не сложно, было бы желание.

В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего.

Но если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется, – это моя личная позиция, нужно, все-таки, использовать государственный», – заявил Разумков.

Ранее Разумков назвал себя сыном пророссийского отца. При этом он выступил против государственного статуса для русского языка.