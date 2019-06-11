Партию Зеленского на выборы поведет сын пророссийского отца

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лидер пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков ранее не скрывал своих пророссийских взглядов.

Об этом в своем блоге пишет сотрудничавший в администрацией президента Петра Порошенко политтехнолог Виктор Уколов, по словам которого, его негативно поразило избрание Разумкова лидером партии и его первый номер в избирательном списке на предстоящих выборах.

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«Ведь даже мне до последнего хотелось верить, что во главе президентской партии власти пойдет настоящий патриот Украины. Но Дмитрий Разумков имел прямое отношение к «Молодым регионам», молодежному крылу Партии регионов Януковича. На сайте «Газеты по-украински» и сейчас можно найти статью о приеме новых членов в ряды «молодых регионалов», который проводил Виктор Янукович-младший», – сообщает политтехнолог Порошенко.

Он уточняет, что свои симпатии к регионалам Разумков объяснял пророссийским взглядами своего отца Александра Разумкова, бывшего первого помощника президента Украины Леонида Кучмы.

«Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу. Я могу сказать с уверенностью, что я сын пророссийского отца», – говорил Разумков-младший.

Уколов также напомнил, что во время избирательной кампании-2019 Дмитрий Разумков предложил «вынести за скобки» вопросы языка, веры и территории.

«Хотелось бы ошибаться, но похоже во главе партии «Слуга народа» окончательно встал человек с пророссийскими взглядами», – резюмирует Уколов.

Правда, теперь Разумков называет Россию оккупантом и агрессором.

Также он против государственного статуса русского языка, хотя выступает исключительно на русском.