Круги по воде: реакция Украины и Литвы на мирный план Маска показала его утопичность

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Новости Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на вчерашний пост в Twitter американского миллиардера Илона Маска, предложившего вариант примирения Украины и России, одинаково неприемлемый как для Киева, так и для Москвы.

Глава литовского лимитрофа ответил Маску в Твиттере.

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«Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает их законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю», – написал Науседа.

Напомним, согласно предложению Маска Крым должен остаться в составе России, как и был с 1783 года.

Маск опубликовал новый опрос, в котором спросил, должна ли воля людей, живущих на Донбассе и в Крыму, решить, «в составе России они или Украины».

Также он заявил, что у России втрое больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна.

Украинские политики резко отреагировали на предложение Маска. Так, замглавы украинского МИД Андрей Мельник обругал миллиардера матом на английском языке. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также ответил на сообщения в Twitter Илона Маска относительно предложенного «мирного плана» для Украины. Кислица отметил, что в следующий раз, когда ему понадобится сантехник, он позвонит Маску.

А глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на пост Маска в Twitter и опубликовал опрос у себя на страничке, в котором спросил у своей аудитории, какой Маск больше нравится – тот, который поддерживает Украину или Россию.

Позже Маск ответил на твит Зеленского.

«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру», – написал Маск отвечая на твит Зеленского.

Напомним, российские обозреватели негативно отнеслись к предложениям Маска, отметив их несвоевоеменность и невыгодность для России.

«Через Маска озвучиваются компромиссные предложения части глобальных элит. Так сказать глоботехнократов, которые не дрочат на глобалистскую повестку. Но, пока байденята держат власть, это все сотрясания воздуха. И очень важно не дрыгать хвостом и не впадать в шумную радость, как у нас это делается при предложениях иностранцев. Это не предложения…Они не так уж хороши…Украина их не примет, а чтобы глобалы смогли заставить Украину ее принять, у них там должен произойти собственный большой переворот», – написал в Телеграмм политобозреватель Егор Холмогоров.