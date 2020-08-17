Крупнейшее озеро Украины – на грани гибели

17.08.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Из-за бесконтрольной хозяйственной деятельности и отсутствия адекватной экологической политики крупнейшее природное озеро Украины Ялпуг, расположенное на территории исторической Новороссии, оказалось на грани гибели, что грозит катастрофой для целого региона.

Об этом сообщили в информационном агентстве «GreenPost» со ссылкой данные, озвученные на заседании Бассейнового совета Нижнего Дуная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Озеру грозит высыхание. Из-за чрезмерной минерализации вод, которая стала следствием избыточного хозяйственного освоения, Ялпуг не может самостоятельно восстанавливаться, и уровень воды в нем в этом году достиг минимальной отметки. Если озеро погибнет, без питьевой воды останется ряд сел на побережье и город Болград, в котором проживает 15,4 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Напомним, Ялпуг – пресноводное лиманное озеро, находящееся на юго-западе территории Украины в Одесской области. Длина озера 39 км, ширина до 6 км, площадь 149 квадратных километров; средняя глубина – около 2 м, максимальная – 5,5 м. Сообщается с Дунаем через озеро Кугурлуй.

Напомним, вот уже десять месяцев на одном из пляжей Одессы лежит затонувший танкер «Делфи». Во время крушения в море вылилось большое количество нефтепродуктов, однако украинская власть до сих пор не может поднять затонувшее судно.