Одесситы ошарашены неспособностью своего государства и зовут на помощь РФ

27.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина и Грузия совместно занимаются морской контрабандой, что приводит к возникновению таких катастроф, как затонувший в Одессе танкер «Дельфи».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас в Одессе разгорается внутренняя борьба, и поэтому они поднимают тему катастрофы затонувшего танкера «Дельфи». В реальности наша Спасательная служба России готова помочь, потому что Украина без нас ничего не сделает, у них нет сил и средств. Здесь нужны понтоны, чтобы поднять это судно, потому что краны и буксиры вряд ли справятся, это по силам только той стране, у которой есть такая возможность.

Кстати, Запад мог бы помочь, сейчас в Одессе стоят пять кораблей НАТО, хозяева должны были выделить им денег, потому что здесь нужны только деньги, чтобы подошло два судна, задействуют понтоны. Эта операция проделывается во многих развитых странах, но Украина, к сожалению, за годы так называемой независимости перестала в морском измерении числиться в этом составе.

Эта проблема одной иди двух недель максимум, а уже скоро год как эта ситуация длится, одесситов травят. Почему Общероссийское движение флота, которое я возглавляю, эта тема беспокоит? Ко мне как к капитану первого ранга обращаются адекватные крымчане и одесситы, говорят мне бить в набат, чтобы Российская морская спасательная служба решила этот вопрос» – отметил Ненашев.

Также капитан призвал Россию покончить с украинской контрабандой, иначе подобные экологические катастрофы будут продолжаться и дальше.

«Украине это не по силам, хозяева денег давать не собираются, но ведь у Украины проблема в том, что таких судов контрабандистов пиратского флота у них несколько десятков, они притаились, потому что этому судну запрещен выход в открытое море у него функционал – это на рейде стоять.

Все, кто был в море, знают – такие суда используют для доставки топлива, но он ходит в море, сначала под грузинским флагом, есть другая великая морская держава Грузия, и на Чёрном море естественно они эту контрабанду развивали.

Если мы сейчас это не остановим, такие катастрофы у них будут возникать регулярно как в Сомали, и если Россия сейчас не вмешается, то они будут тонуть и дальше», – заключил Ненашев.