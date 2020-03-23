Крупный российский банк присоединился к санкциям против сторонников Русской весны

23.03.2020, Москва, Максим Карпенко

«Росбанк» заставил закрыть счет украинского политика, экс-депутата Верховной рады и экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева, опасаясь попасть из-за него под санкции.

Об этом сам политик заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, это связано с тем, что он находится в санкционных списках Запада, а банк является участником международной финансовой группы и опасается проблем из-за обслуживания «террориста».

«Меня настоятельно попросили закрыть банковский счёт в ПАО Росбанк, который был открыт пять лет назад и банковской карточкой которого я пользовался все это время. Объяснили это тем, что я нахожусь под европейскими санкциями. Поскольку «Росбанк» входит в международную финансовую группу «Societe Generale», руководство банка опасается, что может возникнуть публичный скандал и пострадает их репутация, если станет известно, что я, «террорист», пользуюсь их карточкой.

Есть нечто символичное в том, что банк, в название которого входит слово «Россия», решил спустя пять лет продолжить санкции, введённые против сторонников Русской весны. Ну что ж, попробую открыть карточку в ВТБ», – написал Царев.

«Росбанк» входит в ТОП-3 самых надежных российских банков по версии журнала Forbes по итогам 2019-го года. Его собственником на 99,9% является один из крупнейших французских банков «Societe Generale», который в свою очередь входит в мировой список системно значимых банков.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что крупные российские банки, пятый год отказывающиеся работать в Крыму, могли бы открыть свои представительства на полуострове по примеру авиационных компаний.