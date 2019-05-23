«Крым будет отдан России на референдуме» – Мосийчук

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести на референдум вопрос о Крыме, который в 2014 году вышел из состава Украины и воссоединился с Россией.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады, экс-боевик так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, бывшие регионалы, разделившиеся на разные партии, поддержали Зеленского потому, что он пообещал решить вопрос с русскими и отдать Крым.

«Я знаю почему вы поддерживаете Владимира Зеленского, – обратился Мосийчук к бывшим регионалам. – Потому что есть три вещи, которые он пообещал. И потому вы аплодировали во время инаугурации, когда он сказал: «Я буду говорить с русскими» и тому подобное. Первая вещь – особый статус для Донбасса. Вторая вещь – продажа украинской земли. И это все. А третья вещь, которую он пообещал, я вам скажу – Крым будет отдан России.

Я говорю тех договоренностях тихих… Когда на референдуме будет решаться вопрос отдать Крым или не отдать, идти в атаку или не идти в атаку – это прямой путь к поражению Украины», – заявил Мосийчук.

В ответ на это присутствовавший в студии депутат Рады Михаил Добкин, представляющий интересы русскоязычного Харькова, заявил, что считает Крым украинским и выступает против его вхождения в состав РФ.

«Нельзя вернуть одни территории, отдав другие. А почему Крым? Давайте отдадим другую область, чтобы Донбасс вернуть. Давайте Львов отдадим, чтобы Донбасс вернуть? Они же за Порошенко проголосовали в большинстве своем. Никогда президент Украины не поставит вопрос: «Верните Донбасс, заберите Крым». Не будет такого, это не президент. А если и президент, то это не нашей страны президент. Не будет такого. Для меня Крым – неотъемлемая часть Украины.

Я считал и считаю, что Крым – это Украина, но в отличие от бесноватых придурков, которые называют себя националистами и патриотами, а на самом деле гопники и бараны, они всегда боролись только за территории. А у меня вопрос: а вас мнение людей, проживающих там, не интересует? Не от вас ли, бесов, они сбежали? Не вы ли их запугали законом о русском языке?», – заявил Добкин.

В свою очередь Мосийчук сообщил, что на полуостров нужно было отправлять «поезда дружбы», чтобы подавить там «Русскую весну», как это было сделано в Харькове и Мариуполе.

«Касаемо Крыма – есть вина людей, потому что 24 февраля в студии одного из каналов я публично обратился к власти, призвал власть и патриотов организовать «поезд дружбы». И сегодня, я убежден, что если бы тогда украинские патриоты и националисты поехали в Крым, мы бы остановили там «Русскую весну». Так, как остановили ее в вашем Харькове, в чем я лично принимал участие. Так, как остановили ее в Мариуполе, в части Донбасса. К сожалению, не дали остановить нам ее в Луганске и Донецке», – сокрушается Мосийчук.

Ранее экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук заявил, что Украина должна предложить России совместное управление Крымом, а спустя 20 лет в случае необходимости вынести вопрос о статусе полуострова на повторный референдум.

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